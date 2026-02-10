Названо число пострадавших при крупном пожаре в центре Москвы
Восемь человек пострадали при крупном пожаре в доме на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным оперативных служб, в процессе тушения пострадал один из пожарных. Одного взрослого и одного ребенка госпитализировали. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Из многоэтажного дома эвакуированы 35 человек.
Согласно информации МЧС, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Пресненская межрайонная прокуратура взяла на себя контроль за расследованием всех обстоятельств пожара.
Напомним, сегодня, 10 февраля, на Пресненском Валу в Москве вспыхнул огонь в восьмиэтажном жилом здании. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
