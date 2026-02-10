Названо число пострадавших при крупном пожаре в центре Москвы

10 февраля 2026, 19:57

Восемь человек пострадали при крупном пожаре в центре Москвы

Фото: iStock/Iulianna Est

Восемь человек пострадали при крупном пожаре в доме на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.