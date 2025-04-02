В Серпухове готовятся к весеннему оформлению клумб

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
В Серпухове скоро высадят более 120 тыс. цветочных саженцев. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Осенью уже было посажено 12 тыс. тюльпанов, которые украсили 20 клумб в Протвино и Серпухове. А в апреле к ним добавят ещё 20 тыс. цветов виолы.Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
В планах на весну – посадка летних видов цветов. Это цинерария, петуния, львиный зев, георгины и многие другие. Это позволит создать удивительные цветочные композиции, которые будут радовать глаз жителей и гостей округа весь тёплый сезон», – отметили в администрации.
Там добавили, что остались только финальные штрихи, и совсем скоро улицы, парки и скверы будут радовать глаз яркими, весенними красками.
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Лора Луганская