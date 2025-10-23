В Серпухове проверили благоустройство микрорайона Заборье

23 октября 2025, 10:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Рейд по проверке благоустройства провела оперативная группа на Новослободской улице в серпуховском микрорайоне Заборье, где ранее от жителей поступали жалобы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Проверка показала, что с частью проблем уже справились, а по другим приняли решения.





«Мусор, который оставался после капитального ремонта домов, оперативно убрали подрядчики. А вопрос об обновлении детской площадки во дворе дома №46 требует дополнительного рассмотрения — специалисты решат, стоит ли её ремонтировать или нужно менять. Администрация также проработает запрос жителей на установку спортивной площадки», — говорится в сообщении.