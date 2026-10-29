В Серпухове осудили женщину, жестоко убившую новорождённую дочь
Серпуховской городской суд вынес обвинительный приговор 29-летней Ферузе Умаровой. Её признали виновной в убийстве новорождённого ребенка, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
Суд установил, что в феврале этого года женщина находилась в съёмной квартире в посёлке Большевик городского округа Серпухов. Она родила в ванной комнате девочку, после чего нанесла ножом ребёнку не менее 16 ударов.
Желая скрыть содеянное, Умарова завернула младенца в полотенце и вынесла к мусорным контейнерам у ближайших домов.
Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. С учётом позиции гособвинителя Серпуховской городской прокуратуры суд приговорил её к году и двум месяцам лишения свободы.
Наказание осуждённая будет отбывать в колонии-поселении.
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