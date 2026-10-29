В Серпухове осудили женщину, жестоко убившую новорождённую дочь

29 октября 2026, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба Прокуратуры МО

Серпуховской городской суд вынес обвинительный приговор 29-летней Ферузе Умаровой. Её признали виновной в убийстве новорождённого ребенка, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.