В Серпухове открылась выставка Ильи Даньшина «Гравитация»
В галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея торжественно открыли выставку московского живописца Ильи Даньшина. Экспозиция «Гравитация» будет доступна для посетителей до 26 апреля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Картины позволяют посетителям погрузиться в мир, где земная реальность встречается с метафизическим поиском.
Даньшин является членом Московского союза художников, Международной федерациихудожников ЮНЕСКО, входит в состав итальянской Ассоциации Культуры L’Angelo и Международного художественного фонда.
Название выставки выбрано не случайно. По словам организаторов, «Гравитация» – попытка осмыслить не только физическое притяжение, но и невидимые связи, которыеудерживают человека и мир в гармонии.
«Образы Даньшина всегда земные, узнаваемые, но магия его творчества создаёт иное состояние реальности – вневременное, метафизическое. Выставка «Гравитация» задумывалась как лаборатория алхимика», – пояснила заведующая редакционно-издательским отделом СИХМ Мария Трошина.Произведения мастера находятся в фондах Государственной Третьяковской галереи, Министерства культуры России, музея-усадьбы В.Д. Поленова, а также в частных собраниях по всему миру.