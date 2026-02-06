В Серпухове откроется выставка советских политических плакатов
11 февраля в Серпуховском историко-художественном музее начнёт работу выставка политического плаката советского периода «Все на выборы!», сформированная на основе коллекции Александра Новосельцева, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспозиция посвящена важному этапу послевоенной истории страны — возвращению общества и государства к мирной жизни после Великой Отечественной войны. Выставка приурочена к 80-летию первых послевоенных выборов в Верховный Совет СССР, состоявшихся 10 февраля 1946 года.
В тот период участие в выборах воспринималось как символ восстановления и надежды на будущее, что находило отражение в оформлении избирательных участков и агитационных материалах. Помещения украшали яркими тканями, подбирали декоративные элементы, выпускали приглашения и наглядную агитацию, передававшие атмосферу единства и оптимизма.
Именно такие плакаты, созданные в разные годы существования Советского Союза и объединённые темой «Все на выборы!», представлены на выставке в Серпуховском музее. Экспозиция будет доступна для посещения до 22 марта. Билеты можно приобрести в кассе музея или на официальном сайте учреждения.
Выставка организована при поддержке Избирательной комиссии Московской области. Возрастное ограничение — 6+.
