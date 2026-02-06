В Серпухове откроется выставка советских политических плакатов

06 февраля 2026, 15:59

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

11 февраля в Серпуховском историко-художественном музее начнёт работу выставка политического плаката советского периода «Все на выборы!», сформированная на основе коллекции Александра Новосельцева, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.