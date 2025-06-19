В Серпуховском музее подготовили выставку в честь 155-летия Борисова-Мусатова
Выставка «Прогулки с В.Э. Борисовым-Мусатовым», созданная в честь 155-летия художника, откроется в Серпуховском историко-художественном музее 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба музея.
«На выставке будут представлены работы двенадцати московских художниц, вдохновлённые образами Борисова-Мусатова, а также цифровые фрагменты знаменитых полотен мастера. Благодаря этому зрители смогут сопоставить источники с их современными интерпретациями», — говорится в сообщении.В экспозицию вошли работы, выполненные в разных техниках — от акварели и живописи маслом и гуашью до офортов и скульптур из стекла. В выставочном зале разместили также четверостишия поэтом Серебряного века.
Выставка будет работать до 31 августа включительно.