В Серпухове отметили работников туристской отрасли

28 сентября 2025, 16:10

Фото: Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов

В городском округе Серпухов в преддверии Всемирного дня туризма прошло торжественное мероприятие, посвященное работникам туристической отрасли. Событие состоялось в уютном парк-отеле «Воздвиженское». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.









В торжественной обстановке глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вручил почетные награды выдающимся представителям туристической индустрии. Генеральный директор ООО «Мама Ольга» парка отдыха «Сераксеево» Юлия Орехова была удостоена знака качества «Город С. Рекомендует». Такую же награду вручили генеральному директору ООО «Олимпиец» парк-отеля «Русский» Варваре Лариной.





Фото: Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов





Важным моментом стало подписание Соглашения о сотрудничестве с Председателем Совета директоров ООО «Погнали» Евгением Елфимовым. Это партнерство направлено на укрепление межрегиональных туристических связей и развитие современной инфраструктуры для отдыха жителей и гостей округа. Почетные грамоты и благодарственные письма получили самые достойные специалисты. В церемонии приняли участие депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова и заместитель председателя Совета депутатов городского округа Серпухов Павел Гущин.



Культурное наследие городского округа Серпухов, богатое историческими и культурными памятниками, занимает центральное место в стратегии его развития. Администрация округа прилагает значительные усилия для сохранения этого наследия и привлечения туристов из разных уголков России.