В Серпухове школьники поддержали участников СВО акцией «Журавли — я помню тебя, герой!»

28 сентября 2025, 15:18

Фото: пресс-служба Администрации Серпуховского г.о.

В Серпухове в рамках важной общешкольной инициативы школьники изготовили бумажных журавликов как символы мира и памяти. Каждый журавлик выражает уважение и благодарность защитникам Отечества.





Затем ученики передали поделки в Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Журавлики представляют собой послания поддержки от школьников. Дети хотят показать, что помнят о подвиге героев.



Акция объединила школу, чтобы проявить заботу и активную гражданскую позицию.

