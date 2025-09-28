В Серпухове школьники поддержали участников СВО акцией «Журавли — я помню тебя, герой!»
В Серпухове в рамках важной общешкольной инициативы школьники изготовили бумажных журавликов как символы мира и памяти. Каждый журавлик выражает уважение и благодарность защитникам Отечества.
Затем ученики передали поделки в Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Журавлики представляют собой послания поддержки от школьников. Дети хотят показать, что помнят о подвиге героев.
Акция объединила школу, чтобы проявить заботу и активную гражданскую позицию.
«Искренние детские послания имеют огромную моральную поддержку для наших военнослужащих. Эта акция — важное свидетельство единства и понимания со стороны молодого поколения», — сказала руководитель Единого центра поддержки участников СВО Лидия Халачева.