Высоцкий монастырь в Серпухове отметил 651 год со дня основания

В Серпухове отметили 651 год со дня основания Высоцкого ставропигиального мужского монастыря. Обитель основал преподобный Сергий Радонежский, и уже более шести веков она остаётся центром духовной жизни, хранителем православных традиций и культурного наследия, отметили в Администрации городского округа Серпухов.



Праздничное богослужение в честь дня рождения монастыря и памяти его игумена — преподобного Афанасия Младшего — возглавил епископ Серпуховской Роман. В храме собрались десятки верующих, чтобы помолиться вместе с духовенством.

Высоцкий монастырь — одно из самых известных мест паломничества в Подмосковье. Здесь хранят чудотворные иконы, среди которых особо почитаемый образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Перед этой иконой люди молятся об избавлении от алкоголизма и наркомании.
