Высоцкий монастырь в Серпухове отметил 651 год со дня основания

26 сентября 2025, 14:18

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов

В Серпухове отметили 651 год со дня основания Высоцкого ставропигиального мужского монастыря. Обитель основал преподобный Сергий Радонежский, и уже более шести веков она остаётся центром духовной жизни, хранителем православных традиций и культурного наследия, отметили в Администрации городского округа Серпухов.