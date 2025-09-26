Высоцкий монастырь в Серпухове отметил 651 год со дня основания
В Серпухове отметили 651 год со дня основания Высоцкого ставропигиального мужского монастыря. Обитель основал преподобный Сергий Радонежский, и уже более шести веков она остаётся центром духовной жизни, хранителем православных традиций и культурного наследия, отметили в Администрации городского округа Серпухов.
Праздничное богослужение в честь дня рождения монастыря и памяти его игумена — преподобного Афанасия Младшего — возглавил епископ Серпуховской Роман. В храме собрались десятки верующих, чтобы помолиться вместе с духовенством.
