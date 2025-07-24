В Серпухове отремонтируют путепровод через железную дорогу

24 июля 2025, 16:27

оригинал Фото: медиасток.рф

Капитальный ремонт моста над железнодорожными путями планируют провести на Старосимферопольском шоссе у деревни Лукино городского округа Серпухов. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.





Длина путепровода, подлежащего ремонту, составляет около 70 метров.





«Подрядчику предстоит капитально отремонтировать путепровод на 95+341 км Старосимферопольского шоссе. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.