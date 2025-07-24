В Серпухове отремонтируют путепровод через железную дорогу
Капитальный ремонт моста над железнодорожными путями планируют провести на Старосимферопольском шоссе у деревни Лукино городского округа Серпухов. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
Длина путепровода, подлежащего ремонту, составляет около 70 метров.
«Подрядчику предстоит капитально отремонтировать путепровод на 95+341 км Старосимферопольского шоссе. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 586 миллионов 462 тысячи 982 рублей. Заявки принимаются до 4 августа.
Финансирование будет проводиться из бюджета Московской области в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».