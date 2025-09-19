В Серпухове поймали курьера мошенников, укравших у пенсионерки 9 млн рублей
В Серпухове задержали курьера телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку на девять миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковной полиции.
«В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 81-летней местной жительницы. Пожилой женщине позвонили неизвестные. Представляясь сотрудниками различных ведомств, они ввели её в заблуждение, убедив передать хранившиеся дома сбережения», – рассказала представитель Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержали 24-летнего москвича. По слова злоумышленника, он получал инструкции в одном из мессенджеров, по указанию кураторов забирал наличные и передавал следующим лицам, оставляя себе за работу по 10 тысяч рублей, добавила Петрова.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Городской суд заключил фигуранта под стражу. Сотрудники полиции устанавливают соучастников преступления.