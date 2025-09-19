В Серпухове поймали курьера мошенников, укравших у пенсионерки 9 млн рублей

19 сентября 2025, 17:08

оригинал Фото: Istock / vladans

В Серпухове задержали курьера телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку на девять миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковной полиции.







«В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 81-летней местной жительницы. Пожилой женщине позвонили неизвестные. Представляясь сотрудниками различных ведомств, они ввели её в заблуждение, убедив передать хранившиеся дома сбережения», – рассказала представитель Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.