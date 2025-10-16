Раменский музей стал призёром Всероссийского конкурса-фестиваля «Диво России»

16 октября 2025, 18:06

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Севастополе состоялся финальный этап Xll Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видео «Диво России-2025».







Конкурсные работы представили 180 участников из 52 субъектов страны. В течение двух дней конкурсанты защищали свои проекты перед комиссией. 15 октября члены жюри объявили список победителей.









Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский Анимационный фильм «900 дней и ночей», созданный научными сотрудниками Раменского музея, завоевал первое место в номинации «Короткометражные фильмы». Высокие награды получили два проекта Раменского музея, сообщили в пресс-службе администрации подмосковного округа.Анимационный фильм «900 дней и ночей», созданный научными сотрудниками Раменского музея, завоевал первое место в номинации «Короткометражные фильмы».





«Мы выражаем огромную благодарность организаторам фестиваля и всем, кто поддерживал нас и переживал за успех нашего проекта», – отметил автор фильма Михаил Чечелев.

Ещё один проект музея – VR-экскурсия по Раменской фабрике – эксперты признали «Лучшим креативным турмаршрутом». Это стало возможным благодаря инновационному подходу команды музея и поддержке Комитета по культуре и туризму администрации Раменского округа. Таким образом, музей продемонстрировал высокий уровень профессионализма и творческий потенциал, заслужив признание на федеральном уровне.