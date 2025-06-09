В Московской области дачный дом загорелся от удара молнии

09 июня 2025, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные огнеборцы потушили пожар в дачном доме, который загорелся во время грозы от удара молнии. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.





В службу экстренных вызовов 112 позвонили жители деревни Скурыгино муниципального округа Чехов. Они увидели, как в крышу соседнего дома ударила молния и начался пожар. На место были направлены работники 311-й пожарно-спасательной части.

«Прибыв по указанному адресу, специалисты увидели, как горит второй этаж деревянно-брусчатого дома. Огнеборцы проложили магистральную линию и, подав два ствола на тушение, справились со стихией в кратчайшие сроки. В результате пожара никто не пострадал», – рассказали в ведомстве.