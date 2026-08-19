В Серпухове пройдёт фестиваль по выполнению норм ГТО «Герои Отечества»
Первый физкультурный инклюзивный фестиваль «Герои Отечества» состоится 5 сентября на спортивной базе «Лесная опушка» в деревне Лужки городского округа Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Мероприятие объединит ветеранов боевых действий и всех желающих проверить свои силы в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
«Герои Отечества» – не просто спортивное событие, а настоящий праздник мужества, силы духа и единства, где каждый участник сможет проявить свои лучшие качества и почувствовать поддержку единомышленников. Программа включает классические и адаптированные упражнения комплекса ГТО», – отметили в министерстве.
Для участия обязательна предварительная регистрация. Нужно зарегистрироваться на портале ГТО, а также заполнить специальную форму. Заявки принимают до 31 августа включительно.
О месте и времени проведения можно узнать на сайте министерства.