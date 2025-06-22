В Серпухове проверили процесс капитального ремонта школ и детских садов

22 июня 2025, 20:48

Глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с вице-губернатором Подмосковья Владимиром Локтевым и министром строительного комплекса МО Александром Туровским провели рабочий объезд стройплощадок учреждений образования, сообщили в пресс-службе г.о. Серпухов.

























В округе работы по президентской программе идут в пяти школах и двух детских садах.В Школе современного образования (корпуса школ №1 и №2) активно ремонтируют фасады зданий. Подрядчик уже частично облагородил прилегающую территорию.В Образовательном комплексе имени Владимира Храброго (корпуса школ №6 и №17) сейчас проводят кровельные, фасадные, штукатурные и общестроительные работы. Практически завершили работы с коммуникациями.В Центре непрерывного образования (корпус школа №9) закончились демонтажные работы, почти возвели крышу здания. В настоящее время там проводятся общестроительные работы и предчистовая отделка.В дошкольном отделении «Улыбка» школы №3 поселка Пограничный подрядчик завершил кровельные работы и начал чистовую отделку. Теперь ведутся фасадные работы, освещение, в скором времени выполнится асфальтирование дорожек, установят новые МАФы и детские игровые и спортивные зоны.В дошкольном отделении «Василек» Пролетарской школы деревни Васильевское ведутся отделочные работы, закончились работы по кровле и установке оконных блоков.