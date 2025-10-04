04 октября 2025, 15:52

Фото: администрация г.о. Серпухов

В Серпухове проверили состояние дворов в микрорайоне имени Ногина. Об этом сообщает администрация городского округа.







В ходе проверки на территориях выявили несколько недочетов, которые требуют немедленного вмешательства.



Дом №25 на Физкультурной улице привлек особое внимание. Здесь обнаружили поломанный и загрязненный информационный стенд, граффити на фасаде, а также пришедшие в негодность бордюр и ступеньки. Помимо этого, в контейнерах и на газоне скопилось много мусора. Все это создает неблагоприятную санитарную обстановку.



Упавшее дерево на Текстильная улице представляет опасность для прохожих. Также там зафиксировали общее неухоженное состояние дворовой территории.



Все замечания направили ответственным службам. Представители администрации ожидают их скорейшего исправления, чтобы жители могли находиться в комфортной и безопасной среде.