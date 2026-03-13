Пенсионер из Раменского помог поймать курьера телефонных мошенников

13 марта 2026, 16:25

Телефонные мошенники попытались выманить у 71-летнего жителя села Гжель Раменского округа более полутора миллионов рублей, но он не поддался и помог полицейским задержать курьера преступников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Афера началась с того, что пожилому мужчине позвонил на мобильный неизвестный, представился сотрудником Центробанка и рассказал, что некие злоумышленники пытаются продать его машину. Поэтому автомобиль следует продать самостоятельно, а деньги передать посыльному Центробанка.





«Пенсионер понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию. Всё дальнейшее происходило под контролем оперативников», — говорится в сообщении.