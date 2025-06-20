В Серпухове решат вопрос обустройства дополнительной дорожной сети

20 июня 2025, 20:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения обсудили варианты сокращения числа рейсов по территории округа, особенно в центре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Там пояснили, что будут прорабатываться обустройство дополнительной дорожной сети, организация стоянки или отстойника для большегрузов.



«В этом году за счёт местного бюджета отремонтируем 64 дорожных участка. Кроме того, на 21 участке межмуниципальных дорог ремонт делает Мосавтодор. Во время обхода на ул. Ворошилова жители обратили внимание на сквозные проезды, через которые водители автотранспорта объезжают пробку. Подобные манёвры опасны для пешеходов. Проработаем вопрос, чтобы исключить возможность такого объезда», – отметил глава Серпухова Алексей Шимко.