В Серпухове решат вопрос обустройства дополнительной дорожной сети
В Серпухове в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения обсудили варианты сокращения числа рейсов по территории округа, особенно в центре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Там пояснили, что будут прорабатываться обустройство дополнительной дорожной сети, организация стоянки или отстойника для большегрузов.
«В этом году за счёт местного бюджета отремонтируем 64 дорожных участка. Кроме того, на 21 участке межмуниципальных дорог ремонт делает Мосавтодор. Во время обхода на ул. Ворошилова жители обратили внимание на сквозные проезды, через которые водители автотранспорта объезжают пробку. Подобные манёвры опасны для пешеходов. Проработаем вопрос, чтобы исключить возможность такого объезда», – отметил глава Серпухова Алексей Шимко.
К 1 сентября полностью готовы 26 пешеходных переходов, находящихся у детских и образовательных учреждений. В образовательных организациях проводят профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Обсудили также вопросы предотвращения ДТП с участием мотоциклов, велосипедов, средств индивидуальной мобильности и несовершеннолетних.
В администрации добавили, что на муниципальных дорогах Серпухова устранили 3727 ям, привели в порядок 151 остановочный павильон, заменили и заново установили 639 дорожных знаков.