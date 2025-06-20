В Серпухове накануне Дня памяти и скорби почтили память героев войны
Жители городского округа Серпухов в преддверии Дня памяти и скорби почтили память героев Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к мемориалам воинской славы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На площади Славы в Серпухове провели ежегодную акцию «Огненные картины войны». В мероприятии участвовали глава городского округа Алексей Шимко, председатель Совета депутатов Серпухова Михаил Шульга, заместители главы округа, представители духовенства и силовых структур, школьники и активисты патриотических объединений.
«Мы вспоминаем подвиг миллионов отважных солдат и мирных жителей, благодаря которым в сражениях за Москву, Сталинград, Севастополь и Ленинград были остановлены враги. Память о героях, проложивших путь к свободе, навсегда останется в наших сердцах», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что 21 июня в 21 час в муниципалитете состоится традиционная Всероссийская акция «Свеча памяти». Свечи зажгут у Мемориального комплекса «Рубеж Обороны» в городе Протвино, а также в Парке Победы в Пущине.