В Серпухове накануне Дня памяти и скорби почтили память героев войны

20 июня 2025, 18:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Жители городского округа Серпухов в преддверии Дня памяти и скорби почтили память героев Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к мемориалам воинской славы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





На площади Славы в Серпухове провели ежегодную акцию «Огненные картины войны». В мероприятии участвовали глава городского округа Алексей Шимко, председатель Совета депутатов Серпухова Михаил Шульга, заместители главы округа, представители духовенства и силовых структур, школьники и активисты патриотических объединений.

«Мы вспоминаем подвиг миллионов отважных солдат и мирных жителей, благодаря которым в сражениях за Москву, Сталинград, Севастополь и Ленинград были остановлены враги. Память о героях, проложивших путь к свободе, навсегда останется в наших сердцах», – отметили в пресс-службе.