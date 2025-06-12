Стало известно, к чему выводит ВС РФ взятие Петровского в ДНР
ТАСС: взятие Петровского в ДНР выводит ВС РФ к главному хабу боевиков ВСУ
Взятие населенного пункта Петровского в Донбассе выводит бойцов ВС РФ к главному хабу украинских боевиков. Как пишет ТАСС, речь идет о селе Новопавловка на границе с Днепропетровской областью.
«Освобождение Петровского выводит ВС РФ к Новопавловке Днепропетровской области, до которой остается всего несколько километров. На сегодня это ключевой логистический хаб противника», — сказано в материале.Об освобождении населенных пунктов Петровского и Алексеевка стало известно несколько часов назад. В Минобороны особо отметили действия группировки «Центр», назвав их активными.
Перед этим сообщалось, что вернувшийся из плена боец ВС России заплакал при звонке родственникам.