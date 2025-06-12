Минобороны: вернувшийся из плена боец ВС РФ расплакался во время звонка родным

12 июня 2025, 16:00

Видео: Минобороны РФ

Вернувшийся из плена боец ВС РФ расплакался во время звонка родным. Кадры опубликованы Минобороны России. Другие военнослужащие тоже хотят поскорее связаться с родственниками. На видео также можно увидеть бойцов, которые скандируют «Россия».