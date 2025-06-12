Минобороны: вернувшийся из плена боец ВС РФ расплакался во время звонка родным
Видео: Минобороны РФ
Вернувшийся из плена боец ВС РФ расплакался во время звонка родным. Кадры опубликованы Минобороны России. Другие военнослужащие тоже хотят поскорее связаться с родственниками. На видео также можно увидеть бойцов, которые скандируют «Россия».
Перед этим в Минобороны докладывали о произошедшем обмене между Россией и Украиной. В ведомстве отмечали, что процедура проходила в рамках достигнутых в Стамбуле 2 июня договоренностей. В МО РФ сообщали, что освобожденные бойцы находятся на территории Белоруссии. Далее их переправят на родину для последующего лечения и реабилитации.
На российско-украинских переговорах 2 июня была достигнута договоренность об обмене военнослужащих в категориях «тяжелораненые», «тяжелобольные» и «молодежь» в формате «всех на всех».
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