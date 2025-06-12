МО РФ: между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными
Обмен военнопленными произошел между Россией и Украиной, сообщили в Минобороны в четверг, 12 июня. В министерстве подчеркнули, что российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей от 2 июня.
«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — сказано в публикации МО РФ.
В ведомстве резюмировали, что бойцов ВС РФ доставят на родину для реабилитации и лечения в медучреждениях МО РФ. Российско-украинские переговоры проходили в два этапа. Первый состоялся 16 мая, второй — 2 июня.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Российские власти делают все необходимое для урегулирования конфликта.