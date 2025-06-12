МО РФ: между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными

12 июня 2025, 15:03

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Обмен военнопленными произошел между Россией и Украиной, сообщили в Минобороны в четверг, 12 июня. В министерстве подчеркнули, что российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей от 2 июня.







«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — сказано в публикации МО РФ.