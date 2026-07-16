В Серпухове составили 140 протоколов на мигрантов-нелегалов
140 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства составили на иностранцев в округе Серпухов по итогам рейда «Нелегал-2026». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Проверку провели на сельскохозяйственной территории в деревне Лукьяново. По базам пробили 70 рабочих из стран Азии.
«В результате правоохранители составили 140 протоколов за нарушение режима пребывания и в России, работу без патента и уклонение от назначенного наказания в виде выдворения за пределы страны», — говорится в сообщении.Всех нарушителей оштрафовали. 15 из них поместили в центр временного содержания для последующей депортации.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении работодателя, использующего труд нелегалов.