В Серпухове составили 140 протоколов на мигрантов-нелегалов

16 июля 2026, 14:56

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

140 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства составили на иностранцев в округе Серпухов по итогам рейда «Нелегал-2026». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Проверку провели на сельскохозяйственной территории в деревне Лукьяново. По базам пробили 70 рабочих из стран Азии.





«В результате правоохранители составили 140 протоколов за нарушение режима пребывания и в России, работу без патента и уклонение от назначенного наказания в виде выдворения за пределы страны», — говорится в сообщении.