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В Серпухове составили 140 протоколов на мигрантов-нелегалов

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

140 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства составили на иностранцев в округе Серпухов по итогам рейда «Нелегал-2026». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Проверку провели на сельскохозяйственной территории в деревне Лукьяново. По базам пробили 70 рабочих из стран Азии.

«В результате правоохранители составили 140 протоколов за нарушение режима пребывания и в России, работу без патента и уклонение от назначенного наказания в виде выдворения за пределы страны», — говорится в сообщении.
Всех нарушителей оштрафовали. 15 из них поместили в центр временного содержания для последующей депортации.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении работодателя, использующего труд нелегалов.
Лев Каштанов

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