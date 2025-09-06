В МВД назвали одну из самых распространенных киберугроз
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России 6 сентября предупредило о продолжающейся угрозе доксинга.
По данным ведомства, ежедневно тысячи людей становятся жертвами незаконного сбора и распространения персональных данных, что нередко оборачивается шантажом, психологическим давлением и мошенничеством. Наиболее активно подобные кампании ведутся в мессенджерах и социальных сетях, где действуют десятки специализированных каналов.
В ведомстве особенно подчеркнули риск, когда инициаторами или координаторами доксинговых атак выступают государственные структуры или аффилированные с ними организации: в таких случаях последствия могут быть куда серьезнее — от прицельных информационных воздействий на критически важные объекты инфраструктуры до дестабилизации социально-политической обстановки.
Ранее, 5 сентября, УБК предупредило о рассылках злоумышленников пенсионерам с якобы инструкциями по «увеличению пенсии», которые приходят под видом уведомлений от Пенсионного фонда. Ведомство напомнило, что с 1 января 2023 года Пенсионный фонд был объединён с Фондом социального страхования в Социальный фонд РФ.
