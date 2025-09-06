В МВД назвали одну из самых распространенных киберугроз

06 сентября 2025, 20:25

МВД: одну из самых популярных киберугроз представляет собой доксинг

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России 6 сентября предупредило о продолжающейся угрозе доксинга.