Мошенники разработали очередную схему для получения доступа к «Госуслугам»
Мошенники получают доступ к «Госуслугам», обещая обновить данные об образовании
Мошенники разработали новую схему получения доступа к учетным записям россиян на портале «Госуслуги». Они связываются с «целями» под предлогом обновления сведений об образовании. Об этом сообщает РИА Новости.
Аферисты звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками вузов, и предлагают внести информацию о полученном образовании на портале. Для этого они просят предоставить им код из сообщения от «Госуслуг».
Когда пользователю приходит такое SMS, то в нем содержится предупреждение от «Госуслуг», что информацию о коде будут запрашивать лишь мошенники. Многие люди не воспринимают эти слова всерьез. Однако надо понимать, что код откроет злоумышленникам полный доступ к личному кабинету пользователя.
С июня в России действует закон о защите граждан от мошеннических действий. Он включает около 30 различных мер, которые вводятся постепенно. Среди уже реализованных: запрет на использование мессенджеров сотрудниками государственных органов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Также напомним, что с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от SMS-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.
