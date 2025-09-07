Мошенники разработали очередную схему для получения доступа к «Госуслугам»

07 сентября 2025, 06:20

Мошенники получают доступ к «Госуслугам», обещая обновить данные об образовании

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники разработали новую схему получения доступа к учетным записям россиян на портале «Госуслуги». Они связываются с «целями» под предлогом обновления сведений об образовании. Об этом сообщает РИА Новости.





Аферисты звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками вузов, и предлагают внести информацию о полученном образовании на портале. Для этого они просят предоставить им код из сообщения от «Госуслуг».



