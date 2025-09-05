Мошенники начали представляться сотрудниками образовательных учреждений
Телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками школы или техподдержки электронного дневника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
«Аферисты звонят потенциальной жертве и сообщают, что для корректной работы электронного дневника нужно подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учётную запись. Далее они запрашивают коды из СМС или направляют на фишинговый ресурс. Так злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале госуслуг, онлайн-банку и другим сервисам», – пояснили в министерстве.Ситуация может усугубиться звонками якобы из полиции, когда мошенники пытаются убедить гражданина перевести средства на так называемые «безопасные счета».
В Мингосуправления посоветовали обращать внимание на подозрительные звонки, не сообщать личных данных и кодов из СМС посторонним. Получив подобный звонок, нужно сразу завершить разговор и связаться со школой для проверки информации.
Кроме того, в ведомстве рекомендовали ознакомиться и отправить родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».