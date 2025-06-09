В Серпухове в честь 50-летия посёлка Оболенск посадили рябиновую аллею

09 июня 2025, 17:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове появилась рябиновая аллея, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Такой подарок к 50-летию посёлка Оболенск сделали сотрудники фармацевтического завода «Алиум», входящего в компанию «Биннофарм Групп».





Более 30 человек высадили 20 саженцев красной рябины в Солнечном проезде. В лесополосе также прошёл субботник. Участники убрали мусор и провели кронирование сухих деревьев.

«К празднику посёлок, в котором располагается наш завод, будет чистым и красивым. От компании «Биннофарм Групп» поздравляю всех жителей с юбилеем посёлка. Желаю крепкого здоровья, большого счастья, реализации всех планов и процветания», – сказала бизнес-партнёр по управлению персоналом компании «Биннофарм Групп» Марина Лутц.