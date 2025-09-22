В Серпухове в день города прошёл молебен о благополучии жителей

22 сентября 2025, 17:49

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который в Серпухове традиционно совпадает с днём основания города, во Всехсвятском храме состоялся молебен о жителях и процветании города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.