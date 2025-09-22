В Серпухове в день города прошёл молебен о благополучии жителей

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который в Серпухове традиционно совпадает с днём основания города, во Всехсвятском храме состоялся молебен о жителях и процветании города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Богослужение возглавил благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин. Прихожане собрались, чтобы вознести молитвы о здравии, мире и благополучии Серпухова. Участники отмечали символичность того, что день города совпадает с важным православным праздником. По словам верующих, подобные службы помогают сохранить духовные традиции и укрепляют чувство связи с историей города, а также объединяют людей в стремлении к его развитию и благополучию будущих поколений.