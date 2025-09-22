Жителей Красногорска поздравил с Днём города ансамбль им. Людмилы Зыкиной
В Доме культуры «Луч» в Красногорске отпраздновали День города. Одним из ярких событий стало выступление Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Коллектив представил программу «На севере Русском» в рамках проекта «В краю песен и сказок». Главным дирижёром выступил заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко. Помогал ему дирижёр Сергей Корняков. Музыкальные виртуозы воссоздали дух русской музыкальной традиции. Особо зрители отметили выступление ансамбля «Петровские гусляры» под руководством Марии Беляевой из Петрово-Дальневской школы искусств», – отметили в пресс-службе.
Также зрители увидели выступления группы «GармоньDrive» под руководством Павла Уханова и народной артистки России Надежды Крыгиной.