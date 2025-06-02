В Серпухове в День защиты детей прошёл фестиваль «Город профессий»

02 июня 2025, 17:54

Фото: пресс-служба г. о. Серпухов

В двух парках Серпухова в Международный день защиты детей провели масштабный фестиваль «Город профессий». Площадками для юных жителей муниципалитета стали парк имени Олега Степанова и Принарский парк, рассказали в пресс-службе городского округа.







«Мальчики и девочки могли попробовать себя в разных профессиях благодаря квесту «Город мастеров». На территории Принарского парка расположились десятки локаций, где каждый ребёнок проходил испытания, знакомясь с работой стоматолога, программиста, художника, спортсмена, музыканта и других специалистов. Для гостей выступали творческие коллективы Серпухова, проводили мастер-классы и розыгрыши призов», – отметили в пресс-службе.