В Серпухове в День защиты детей прошёл фестиваль «Город профессий»
В двух парках Серпухова в Международный день защиты детей провели масштабный фестиваль «Город профессий». Площадками для юных жителей муниципалитета стали парк имени Олега Степанова и Принарский парк, рассказали в пресс-службе городского округа.
«Мальчики и девочки могли попробовать себя в разных профессиях благодаря квесту «Город мастеров». На территории Принарского парка расположились десятки локаций, где каждый ребёнок проходил испытания, знакомясь с работой стоматолога, программиста, художника, спортсмена, музыканта и других специалистов. Для гостей выступали творческие коллективы Серпухова, проводили мастер-классы и розыгрыши призов», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что парк имени Олега Степанова порадовал посетителей всех возрастов концертом, выставкой, подвижными играми, шоу мыльных пузырей, мастер-классами, спортивными занятиями и конкурсами. Учили даже играть на ложках. На главной сцене состоялся VI муниципальный хореографический фестиваль «Танцуй, Серпухов!».
Долгожданным моментом праздника стала раздача мороженого. Ребята получили от команды губернатора более 3 тыс. порций лакомства.