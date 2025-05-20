ВРИП главы Серпухова Шимко обсудил с жителями деревни Дракино транспорт и ремонт

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Временно исполняющий полномочия главы Серпухова Алексей Шимко провёл личный приём граждан. На нём также присутствовали его заместители и руководители профильных структур, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Жители деревни Дракино обратились с вопросом об изменении автобусного маршрута. Сейчас остановочный павильон расположен за несколько километров от домов деревни.
Жители дома №16 по ул. Новой обратились с запросом о ремонте подъезда и кровли. Как заявил ВРИП главы округа, вместе с представителями управляющей компании он проверит состояние многоэтажки и определит перечень работ.
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«Чтобы сделать его доступным, проведём выезд на место с дальнейшим вынесением вопроса на Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения», – пообещал Шимко.Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Жители дома №16 по ул. Новой обратились с запросом о ремонте подъезда и кровли. Как заявил ВРИП главы округа, вместе с представителями управляющей компании он проверит состояние многоэтажки и определит перечень работ.
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Лора Луганская