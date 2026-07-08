В Серпухове выставили на торги подряд на благоустройство пешеходной зоны
Пешеходную зону планируют благоустроить в посёлке Большевик округа Серпухов. Подряд на проведение работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит благоустроить участок площадью около 3,1 гектара: сквер по улице Ленина между домами №5 и №7, а также между домами №42 и №34. Завершить работы нужно в текущем году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 124 миллиона 401 тысячу 441 рубль 51 копейку. Заявки принимаются до 21 июля. Благоустройство будет проводиться по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счёт регионального и окружного бюджетов.