В Серпухове задержали хозяина наркопритона
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция задержала ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя Серпухова по подозрению в том, что он использовал свою квартиру как наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Квартира находится в одном из домов на Центральной улице. Следствие установило, что хозяин предоставлял её знакомым для употребления наркотиков в обмен на еду и алкоголь.
«Оперативники выявили двух мужчин 42 и 49 лет с признаками наркотического опьянения, которые посещали эту квартиру. В самом жилище при обыске были обнаружены использованные шприцы и флаконы с остатками метадона», — говорится в сообщении.Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». До суда задержанного оставили под стражей.