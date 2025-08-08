В Серпухове задержали хозяина наркопритона

08 августа 2025, 09:24

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полиция задержала ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя Серпухова по подозрению в том, что он использовал свою квартиру как наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Квартира находится в одном из домов на Центральной улице. Следствие установило, что хозяин предоставлял её знакомым для употребления наркотиков в обмен на еду и алкоголь.





«Оперативники выявили двух мужчин 42 и 49 лет с признаками наркотического опьянения, которые посещали эту квартиру. В самом жилище при обыске были обнаружены использованные шприцы и флаконы с остатками метадона», — говорится в сообщении.