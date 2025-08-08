Двое неизвестных в масках и с пистолетом ограбили отделение почты на юге Москвы
Двое неизвестных ограбили отделение Почты России на улице Медиков в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Известно, что нападение совершили мужчина и женщина. Спрятав лица под масками, они ворвались в здание и похитили деньги. Нападавшие угрожали сотрудникам почты пистолетом. После ограбления они скрылись на автомобиле. В настоящее время их разыскивает полиция.
Ранее сообщалось, что молодого туриста под дулом пистолета ограбили трое незнакомцев в рыбацкой деревне.
