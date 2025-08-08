Грудной ребенок мигрантов скончался до приезда скорой в Петербурге
В Санкт-Петербурге до приезда врачей скончался грудной ребенок. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Труп 11-месячного мальчика без внешних признаков насильственной смерти нашли 6 августа около полуночи в квартире на Русановской улице. В тот день малыш лежал с высокой температурой, и его родители вызвали медиков.
По словам матери, 21-летней мигрантки из Таджикистана, к приезду скорой ее сын скончался. Тело передали в морг для установления причины смерти. На инцидент также обратили внимание правоохранители Невского района.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге новорожденный ребенок скончался во сне.
