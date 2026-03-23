В Серпухове задержали пассажира такси со 179 свёртками с наркотиками

23 марта 2026, 18:21

44-летнего жителя Тулы, перевозившего наркотики, задержали в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Такси, в котором ехал мужчина, остановили для проверки документов сотрудники ДПС. Они заметили, что пассажир заметно нервничает. Тогда они провели личный досмотр и нашли у него в боковых карманах сумки два пакета со 179 свёртками с неизвестным веществом.





«Пассажир рассказал, что в феврале нашёл возможность быстрого заработка в одной из групп в мессенджере. Работа заключалась в распространении наркотиков через тайники-закладки», — говорится в сообщении.