В Серпухове задержали пассажира такси со 179 свёртками с наркотиками
44-летнего жителя Тулы, перевозившего наркотики, задержали в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Такси, в котором ехал мужчина, остановили для проверки документов сотрудники ДПС. Они заметили, что пассажир заметно нервничает. Тогда они провели личный досмотр и нашли у него в боковых карманах сумки два пакета со 179 свёртками с неизвестным веществом.
«Пассажир рассказал, что в феврале нашёл возможность быстрого заработка в одной из групп в мессенджере. Работа заключалась в распространении наркотиков через тайники-закладки», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком мефедроном.
Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».