В Москве росгвардейцы задержали женщину, находившуюся в розыске

Видео: пресс-служба Росгвардии

На северо-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, объявленную в федеральный розыск за неуплату алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Информация о её местонахождении поступила правоохранителям, после чего они оперативно прибыли к дому на Химкинском бульваре. В подъезде жилого здания силовики обнаружили 34-летнюю женщину, скрывавшаяся от правосудия. Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что столичные росгвардейцы пресекли дебош в ТЦ на Семёновской площади. В итоге силовики задержали 45-летнего приезжего.

Иван Мусатов

