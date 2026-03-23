В Москве росгвардейцы задержали женщину, находившуюся в розыске
Видео: пресс-служба Росгвардии
На северо-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, объявленную в федеральный розыск за неуплату алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Информация о её местонахождении поступила правоохранителям, после чего они оперативно прибыли к дому на Химкинском бульваре. В подъезде жилого здания силовики обнаружили 34-летнюю женщину, скрывавшаяся от правосудия. Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее стало известно, что столичные росгвардейцы пресекли дебош в ТЦ на Семёновской площади. В итоге силовики задержали 45-летнего приезжего.
