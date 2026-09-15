Застройщик пожертвовал оборудование и мебель Центру инвалидов в Красногорске

15 сентября 2026, 10:08

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Мебель и оборудование общей стоимостью около миллиона рублей передал красногорскому отделению Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) федеральный девелопер ГК «Садовое кольцо». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Переданные предметы установят в тех помещениях ВОИ, где проходят занятия по развитию и адаптации людей с физическими ограничениями и метальными особенностями.





«Для людей с инвалидностью особенно важно иметь возможность учиться новому, осваивать необходимые навыки и становиться более самостоятельными. Именно для этого работают наши помещения — здесь проходят специальные занятия и программы для взрослых и детей. Мы очень благодарны ГК «Садовое кольцо» за внимание к нашей организации», — сказала председатель общества Ирина Шишкова.