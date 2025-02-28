В Серпуховском историко-художественном музее состоится «Живописная Масленица»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
2 марта в Серпуховском историко-художественном музее пройдет празднование Масленицы. Для гостей подготовили интерактивную программу «Живописная Масленица», рассчитанную на детей и взрослых, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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Дайана Хусинова