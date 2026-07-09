В Серпуховском историко-художественном музее стартуют летние кинопоказы

09 июля 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Серпуховском историко-художественном музее 11 июля начинается летний проект «Сад» – кинопоказы под открытым небом. Проект реализуют с 2021 года, напомнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В этом году фильмы предоставили киностудии «Ленфильм» и «Союзмультфильм».

«Показы отечественных кинокартин проходят почти каждую субботу в тёплое время года во дворе музея. Посетителей ждёт уютная атмосфера летних вечеров в кинозале под открытым небом с восьмиметровым экраном. Откроет сезон художественный фильм 1961 года «Свадьба в Малиновке» режиссёра Андрея Тутышкина, снятый на «Ленфильме». Начало – в 21:30», – рассказали в пресс-службе.