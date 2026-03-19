В Серпуховском музее проведут интерактивное занятие для детей по импрессионизму
Интерактивное занятие для детей «Точки и мазочки. Импрессионизм» проведут в Серпуховском историко-художественном музее в субботу, 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Ребятам расскажут об истории импрессионизма и о характерных чертах этого направления живописи.
«Слушатели увидят знаменитые картины импрессионистов и узнают, почему эти художники не смешивали краски на палитре, а наносили их на холст отдельными яркими точками и быстрыми мазками. Ребятам также предстоит выполнить задания на внимательность и увидеть, как из цветовых пятен рождается свет, воздух и движение», — говорится в сообщении.В конце занятия все участники напишут свои картины.
Мероприятие начнётся в 11:00, возрастные ограничения — 6+.