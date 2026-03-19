В Серпуховском музее проведут интерактивное занятие для детей по импрессионизму

19 марта 2026, 14:47

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Интерактивное занятие для детей «Точки и мазочки. Импрессионизм» проведут в Серпуховском историко-художественном музее в субботу, 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Ребятам расскажут об истории импрессионизма и о характерных чертах этого направления живописи.





«Слушатели увидят знаменитые картины импрессионистов и узнают, почему эти художники не смешивали краски на палитре, а наносили их на холст отдельными яркими точками и быстрыми мазками. Ребятам также предстоит выполнить задания на внимательность и увидеть, как из цветовых пятен рождается свет, воздух и движение», — говорится в сообщении.