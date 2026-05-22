Жителей Подмосковья приглашают на экоакции 24 мая сдать вторсырьё

22 мая 2026, 11:28

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

24 мая жители Подмосковья смогут практично и экологично провести выходные, приняв участие в экологических акциях. Организаторы предложат участникам сдать накопленное вторсырьё на переработку и присоединиться к экоактивностям. Новичкам в сортировке отходов не стоит беспокоиться — активисты на месте всё подскажут и расскажут, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.