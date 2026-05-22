Жителей Подмосковья приглашают на экоакции 24 мая сдать вторсырьё
24 мая жители Подмосковья смогут практично и экологично провести выходные, приняв участие в экологических акциях. Организаторы предложат участникам сдать накопленное вторсырьё на переработку и присоединиться к экоактивностям. Новичкам в сортировке отходов не стоит беспокоиться — активисты на месте всё подскажут и расскажут, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Акции пройдут в Королёве с 12:00 до 14:00 на улице Строителей, 15А; в Одинцовском округе — в Немчиновке на Советском проспекте, 4 с 14:00 до 15:30, в Новой Трехгорке на Кутузовской, 74б с 12:30 до 13:30, а также в посёлке Лесной Городок на Лесной, 10 с 10:00 до 12:00; в Люберцах в Томилино в Парке сказок на Плеханова, 15 с 12:00 до 15:00; в Щёлкове на Талсинской, 64 с 12:00 до 14:00.
Волонтёры экообъединений подчёркивают: переработка вторсырья не только сокращает количество отходов, но и вносит реальный вклад в сохранение природы. Благодаря переработке люди экономят природные ресурсы. Каждый, кто сдаёт вторсырьё, помогает сделать Подмосковье чище.
