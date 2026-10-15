Российские туристы застряли на популярном курортном острове из-за погромов на улицах
Российские туристы, отдыхающие на Маврикии, оказались заблокированы в отелях из-за массовых беспорядков на острове. Об этом сообщает телеграпм-канал SHOT.
Отдыхающих призывают не покидать территорию гостиниц из-за высокого уровня опасности на улицах. Наиболее напряженная обстановка сложилась в районе Ла-Голетт, где проходят протестные акции. Дороги к достопримечательности Ле-Морн перекрыли, добраться до нее можно только длинными объездными путями через горы. Еще несколько дней назад туристы свободно передвигались по острову, однако теперь многие вынуждены оставаться внутри комплексов.
Пострадала и туристическая инфраструктура: организаторы массово отменяют экскурсии, включая популярные выезды к китам, из-за нестабильной ситуации и нехватки персонала. В ряде районов ввели комендантский час с 20:30 до 06:00. Ситуацию также осложняет нехватка воды в отелях, проблемы с поставками могут сохраняться до декабря.
Причинами волнений стали длительные перебои с водоснабжением, инфляция и тяжелые социально-экономические условия: в некоторых регионах воды не было неделями. Обстановка обострилась после 9 октября, когда полицейский ранил 27-летнюю девушку. В последующие дни в нескольких районах начались протесты с перекрытием дорог и столкновениями с правоохранителями.
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