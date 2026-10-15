Российские туристы застряли на популярном курортном острове из-за погромов на улицах

15 октября 2026, 09:07

Российские туристы застряли в отелях на Маврикии из-за массовых беспорядков

Фото: iStock/EvaL

Российские туристы, отдыхающие на Маврикии, оказались заблокированы в отелях из-за массовых беспорядков на острове. Об этом сообщает телеграпм-канал SHOT.