Толпа подростков избила российскую школьницу и облила бытовой химией

15 октября 2026, 09:25

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после избиения школьницы в Бийске

Фото: iStock/blinow61

Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело после нападения толпы подростков на школьницу в Бийске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.