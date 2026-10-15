Толпа подростков избила российскую школьницу и облила бытовой химией
Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело после нападения толпы подростков на школьницу в Бийске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Правоохранители узнали о ситуации после публикаций в соцсетях. На появившихся в Сети кадрах видно, как группа несовершеннолетних повалила девочку на землю и начала таскать ее за волосы.
На других отрывках записи заметно, как одна из обидчиц встает на живот школьницы, бьет ее ногой по голове и выливает на нее жидкость из двух разных бутылок. Предположительно, в них была бытовая химия.
По данным местных пабликов, пострадавшую заманили за гаражи специально для избиения. Другие подростки, находившиеся рядом, снимали происходящее на видео вместо того, чтобы попытаться остановить нападавших.
Родители утверждают, что от действий этой компании пострадала не только девочка, однако дети боятся рассказывать о произошедшем дома. В действиях несовершеннолетних следователи усмотрели признаки хулиганства. Проверку по факту инцидента проводит и региональная прокуратура.
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