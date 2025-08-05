В Шаховской завершили строительство комплекса по разведению птицы
Строительство современного репродуктивного комплекса, предназначенный для разведения птицы яичных пород, завершили в деревне Пленцино муниципального округа Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.
Площадь нового комплекса составляет 7,3 тыс. квадратных метров. Предприятие оборудовано собственным водозабором и очистными сооружениями.
«В комплекс входит помещение для размещения инкубаторов, карантинный корпус на 6 тысяч голов, два корпуса для родительского стада на 30 тысяч голов, а также склад для хранения яиц и лаборатория для контроля качества», — отмечается в сообщении.Ежегодно в комплексе планируют производить 7,5 миллионов яиц. Объект введут в эксплуатацию в ближайшее время.