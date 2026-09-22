В школах Подмосковья начались диагностические работы по математике
В школах Московской области стартовал цикл региональных диагностических работ по математике для учеников образовательных организаций, включенных в реестр школ с математическими классами, сообщает Министерство образования Московской области.
22 сентября работу написали девятиклассники, которые изучают математику на углубленном уровне. В диагностике участвовали ученики 33 школ региона, третий год работающих в рамках проекта «Математические классы Подмосковья».
Работу выполняют онлайн на компьютерах. Она состоит из 10 заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности. Задания позволяют оценить логическое и алгоритмическое мышление школьников, а также их способность применять математические знания для вычислений и решения нестандартных задач. Участники выполняют задания по шести разделам: числа и вычисления, уравнения и неравенства, функции и графики, текстовые задачи, вероятность и статистика, геометрия.
На работу отводится 45 минут. Максимальный результат — 12 баллов, а для подтверждения базового уровня знаний необходимо набрать не менее пяти. Эксперты проверяют работы через государственную информационную систему «ЕАИС ОКО». Все материалы обезличены.
Проверку завершат до 28 сентября 2026 года. Результаты диагностики помогут определить, насколько ученики усвоили программу 7–8 классов, выявить пробелы в знаниях и своевременно организовать работу по их устранению.
Кроме того, данные используют для подготовки школьников к государственной итоговой аттестации. В сентябре и октябре диагностические работы по математике также напишут ученики 5, 6 и 10 классов, изучающие предмет на углубленном уровне.
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