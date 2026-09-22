В школах Подмосковья начались диагностические работы по математике

22 сентября 2026, 14:00

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

В школах Московской области стартовал цикл региональных диагностических работ по математике для учеников образовательных организаций, включенных в реестр школ с математическими классами, ​сообщает Министерство образования Московской области.