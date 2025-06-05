В Шатуре началась подготовка мест для установки губернаторских детских площадок

05 июня 2025, 17:11

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Пять детских площадок планируется установить в текущем году в муниципальном округе Шатура по губернаторской программе, сейчас ведётся подготовка территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Работы начались, в частности, во дворе дома №34 по улице Октябрьской Революции в Рошале. Там техника выравнивает песчаную подушку.





«На площадке размером 450 квадратных метров с противоударным резиновым покрытием установят девять игровых элементов для ребят в возрасте от трёх до 16 лет, а также лавочки и урны», — говорится в сообщении.