В Шатуре началась подготовка мест для установки губернаторских детских площадок
Пять детских площадок планируется установить в текущем году в муниципальном округе Шатура по губернаторской программе, сейчас ведётся подготовка территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы начались, в частности, во дворе дома №34 по улице Октябрьской Революции в Рошале. Там техника выравнивает песчаную подушку.
«На площадке размером 450 квадратных метров с противоударным резиновым покрытием установят девять игровых элементов для ребят в возрасте от трёх до 16 лет, а также лавочки и урны», — говорится в сообщении.Губернаторские площадки также будут установлены в Рошале по адресам: 1-я Первомайская улица, дом №1 и №3, Советская улица, дом №45 и №49 и улица Мира, дома №13 и №15 и улица Октябрьской Революции, дом №50.
Кроме того, будет обновлена большая площадка, расположенная во дворе домов №8 и №10 по Академической улице в Шатуре.