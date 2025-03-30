В Шатуре обновят тренировочную базу секции гребли и благоустроят пляж

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий проверил состояние городского пляжа и оценил оснащение тренировочной базы шатурских гребцов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура«В этом году приведём в порядок тренировочную базу секции гребли на шатурском городском пляже. Наши ребята и девчонки достигают значительных успехов в этом виде спорта, надо поддержать», – отметил Прилуцкий.
На берегу озера Святое, на котором располагается тренировочная база, установят просторные, тёплые раздевалки для спортсменов, а для воспитанников спортивной школы будут закуплены новые байдарки. Также на пляже появятся новые уличные тренажёры для разминки перед занятиями.
Напомним, что в прошлом году тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ Самат Таканаев и его воспитанник Степан Белов были удостоены знаков отличия «Спортивная доблесть». Награды они получили за участие в летней спартакиаде учащихся России.
А в 2023 году 13 гребцов из Шатуры вошли в число лучших по мнению членов Всероссийской федерации гребли на байдарках.
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