Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Шатуре обновят тренировочную базу секции гребли и благоустроят пляж

В Шатуре обновят тренировочную базу секции гребли и благоустроят пляж

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий проверил состояние городского пляжа и оценил оснащение тренировочной базы шатурских гребцов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«В этом году приведём в порядок тренировочную базу секции гребли на шатурском городском пляже. Наши ребята и девчонки достигают значительных успехов в этом виде спорта, надо поддержать», – отметил Прилуцкий.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

На берегу озера Святое, на котором располагается тренировочная база, установят просторные, тёплые раздевалки для спортсменов, а для воспитанников спортивной школы будут закуплены новые байдарки. Также на пляже появятся новые уличные тренажёры для разминки перед занятиями.

Напомним, что в прошлом году тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ Самат Таканаев и его воспитанник Степан Белов были удостоены знаков отличия «Спортивная доблесть». Награды они получили за участие в летней спартакиаде учащихся России.

А в 2023 году 13 гребцов из Шатуры вошли в число лучших по мнению членов Всероссийской федерации гребли на байдарках.

Читайте также:

Жители Шатуры приглашаются к участию в общегородском субботнике

В парке им. Гагарина установили селфиматы с моментальной печатью фото

Около ста шатурян собрали творческие мастер-классы фестиваля «АртФормат»
#тренер
#школы
#награды
#жители
#база
#шатура
#николай прилуцкий
#благоустройство
В Подмосковье в марте предотвратили сброс более 190 м³ строительных отходов
30 марта 2025, 13:27

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье с начала марта проведено четыре рейда, направленных на пресечение несанкционированной перевозки строительных и крупногабаритных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Участие в мероприятии приняли инспекторы ведомства, а также представители Главного управления региональной безопасности и областного Министерства экологии и полиции.

«Серые возчики» – это основные «генераторы» несанкционированных свалок в Подмосковье. Работа по борьбе с ними требует комплексного подхода – привлечение инспекторского состава, применение средств фото- и видеофиксации, информирование жителей. Регулярные рейды позволяют не только выявлять виновных лиц, но и предотвращать последующие правонарушения. Уже видим положительную динамику и увеличение числа ответственных водителей», – сообщил замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Алексей Семёнов.
Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Рейды были проведены на территории городских округов Люберцы, Химки, Пушкинский, а также в Мытищах, где предотвратили сброс отходов объёмом 15 кубометров.

В общей сложности за март этого года был предотвращён сброс крупногабаритных отходов объёмом свыше 190 кубометров.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности.

Читайте также:

В Подольске в этом году благоустроят три сквера, лесопарк и набережную

Фармацевтические предприятия Подмосковья за год отгрузили продукции на 260 млрд рублей

В Подмосковье запустили производство резиновой крошки для детских площадок
#подмосковье
#работа
#нарушители
#предприятия
#правонарушения
#рейды
#мусор
#строительный мусор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Подольска Артамонов вручил первые паспорта восьми юным жителям округа
30 марта 2025, 13:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил первые паспорта восьми юным жителям округа.
«Для каждого из них – это особенный день. Получение первого документа – это начало пути самостоятельных решений. Дорогие ребята, желаю вам успехов на этом большом жизненном пути. Пусть рядом будут верные друзья, надёжные наставники и, конечно, любящая семья. Верьте в себя, ставьте амбициозные цели и обязательно добивайтесь их. Уверен, мы ещё не раз услышим о ваших победах!», – сообщил Артамонов, слова которого приводит пресс-служба администрации округа.
Все ребята, получившие главный документ гражданина России, талантливые и с активной жизненной позицией. Молодые люди занимаются спортом, увлекаются искусством и наукой. Например, ученица лицея ​№23 Татьяна Фомина играет на нескольких музыкальных инструментах, изучает биологию и литературу.

Девочка отметила, что для неё получение паспорта стало шагом во взрослую жизнь. Она рада, что стала полноценным гражданином страны.

Григорий Артамонов выразил благодарность родителям и педагогам, которые с детства прививают детям любовь к Родине, стремление к знаниям, веру в себя и помогают в ​самореализации.

Читайте также:

Глава Подольска Артамонов помог ветерану Великой Отечественной войны получить медпомощь

В Подольске в этом году благоустроят три сквера, лесопарк и набережную

В Подольске 600 семей переселят из аварийных домов в новое комфортабельное жильё
#семья
#жизнь
#любовь
#страны
#девочка
#григорий артамонов
#паспорт
#школьники
#подольск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Подольска Артамонов помог ветерану Великой Отечественной войны получить медпомощь
Григорий Артамонов помог ветерану Великой Отечественной войны получить медпомощь
30 марта 2025, 12:58

Григорий Артамонов и Сергей Косов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов организовал полное медицинское обследование для ветерана Великой Отечественной войны Сергея Косова и подарил ему современный слуховой аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Навестил нашего ветерана Сергея Тимофеевича Косова – человека удивительной судьбы и с крепким характером. Во время нашей прошлой встречи договорились уделить внимание его здоровью. Организовали для Сергея Тимофеевича полное медицинское обследование, включая консультации всех необходимых профильных специалистов. Также вместе с партией «Единая Россия» исполнил его просьбу – передал современный слуховой аппарат, который, уверен, сделает повседневную жизнь комфортнее, подарит больше радости общения с близкими», – отметил Артамонов.
Сергей Косов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Жизнь ветерана является ярким примером мужества и настоящего патриотизма. Косов ушёл на фронт в 17-летнем возрасте, а домой вернулся только в 1950 году. В мирной жизни Сергей Тимофеевич окончил физико-математический институт, после чего до самой пенсии работал в конструкторском бюро точного машиностроения в Климовске, где возглавлял один из отделов. Косов женат уже более 70 лет. В их большой семье подрастают четверо правнуков. Ветеран, несмотря на преклонный возраст, сохраняет бодрость духа и жизненную энергию.

Сергей Косов с женой (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Читайте также:

В Подольске 22-м участникам Великой Отечественной войны присвоят звание «Почётный гражданин»

В Подольске в этом году благоустроят три сквера, лесопарк и набережную

Глава Подольска Артамонов представил губернатору ключевые направления работ в округе
#подольск
#россия
#пенсии
#жизнь
#ветеран
#великая отечественная война
#здоровье
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске в этом году благоустроят три сквера, лесопарк и набережную
29 марта 2025, 17:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В этом году в Подольске благоустроят три сквера и лесопарк, завершат проекты на набережной и в парке, а также благоустроят другие общественные территории. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Создаём комфорт в каждом уголке Подольска – вместе с вами и для вас. В 2025-м планируем ещё больший объём работ, в том числе благоустроим лесопарк «Берёзки», скверы Пушкина, Папирова, Спасателей, территорию на улице Юбилейной. Завершим двухгодичные проекты на набережной реки Пахры и в парке «Дубрава», – сообщил глава г.о. Подольск Григорий Артамонов.
Глава округа добавил, что программы благоустройства территорий реализуются при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва с опорой на запросы жителей.

Напомним, что в прошлом году в округе были комплексно обновлены придомовые территории, модернизированы детские площадки и обустроены народные тропы. Также завершено благоустройство Певческого поля, лесопарковой зоны на Высотной улице и сквера Поколений со стелой трудовой доблести.

Читайте также:

В Подольске 600 семей переселят из аварийных домов в новое комфортабельное жильё

В Подольске в этом году планируют открыть две новые школы, пристройку и детсад

Субсидии на развитие получат пять домов культуры Подольска
#подольск
#благоустройство
#школы
#скверы
#детские площадки
#комфорт
#проекты
#развитие
#григорий артамонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске 600 семей переселят из аварийных домов в новое комфортабельное жильё
29 марта 2025, 11:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске 600 семей переселят из аварийного жилья в новые комфортабельные дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В микрорайоне Климовск начали возводить новостройку, ещё один дом планируют построить в микрорайоне Ново-Сырово. Власти округа делают всё возможное для обеспечения каждого жителя пространством уюта, тепла и безопасности.

«В 2024 году 194 жителей округа переехали в новое жильё из аварийного. Для них построили комфортабельный дом на улице Плещеевской по программе главы региона Андрея Воробьёва. На этом не останавливаемся. В ближайшие год-два ещё сотни людей получат возможность жить в достойных условиях. И это только начало — уже строим дома для ещё 600 семей, чтобы как можно больше людей смогли жить в достойных условиях. Приступили к возведению новостроек на улице Южный посёлок в Климовске, в скором времени начнём строительство ещё одной многоэтажки на улице Банной», – сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Также в прошлом году 131 многодетная семья получила бесплатные земельные участки, в 2025 году их число вырастет до 154.

Администрация округа с особым вниманием относится к детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей. Так, в 2024 году 49 из них обрели собственное жильё. Большинство выбрали сертификаты, но при этом жить остались в родном городе Подольске.

«Мы развиваем Подольск как округ с удобной, современной и безопасной средой. Заключаем договоры комплексного развития территорий, сносим аварийные и незаконные постройки — в 2024 году их было 65. Продолжим эту работу, чтобы каждый уверенно строил своё будущее в Городском округе Подольск», – отметил в заключение Артамонов.
Читайте также:

В Подольске в этом году планируют открыть две новые школы, пристройку и детсад

В Подольске в течение 2025 года обновят 23 километра сетей теплоснабжения

Субсидии на развитие получат пять домов культуры Подольска
#подольск
#строительство
#жильё
#семья
#дом
#многодетная семья
#климовск
#будущее
#земельные участки
#администрация
#развитие
#григорий артамонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате