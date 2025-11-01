В Шатуре открылась капитально отремонтированная поликлиника

01 ноября 2025, 18:11

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Капитальный ремонт взрослой поликлиники, расположенной на улице Интернациональная в Шатуре, завершился. С 1 ноября там снова идёт приём пациентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В открытии обновлённого медучреждения принял участие глава Шатуры Николай Прилуцкий.





«Для нас сегодня торжественный момент. Мы ждали этого не один год, объект был сложный. И мы вместе с правительством Московской области предприняли все усилия, чтобы реализовать проект по капитальному ремонту взрослой поликлиники», — сказал Николай Прилуцкий.