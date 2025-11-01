В Шатуре открылась капитально отремонтированная поликлиника
Капитальный ремонт взрослой поликлиники, расположенной на улице Интернациональная в Шатуре, завершился. С 1 ноября там снова идёт приём пациентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В открытии обновлённого медучреждения принял участие глава Шатуры Николай Прилуцкий.
«Для нас сегодня торжественный момент. Мы ждали этого не один год, объект был сложный. И мы вместе с правительством Московской области предприняли все усилия, чтобы реализовать проект по капитальному ремонту взрослой поликлиники», — сказал Николай Прилуцкий.В здании заменили все инженерные коммуникации, выполнили отделочные работы, установили новое оборудование и мебель, а на прилегающей территории провели благоустройство.